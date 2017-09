Argentinianul, campion al editiei din 2009, s-a calificat in sferturile de finala de la US Open, dupa ce a revnit de la 0-2 la seturi pentru Dominic Thiem pentru a se impune cu 1-6, 2-6, 6-1, 7-6(1), 6-4, in trei ore si 35 de minute!



Prestatia lui Del potro in primele doua seturi a fost cauzata si de cateva mari probleme fizice, cand a solicitat interventia doctorului. Se pare ca acesta a facut minuni si Delpo a revenit in meci castigand autoritar setul al treilea, austriacul bifand doar un game!

In setul patru, Thiem a bigat o serie de patru game-uri la rand, insa avea sa-si pierda serviciul atunci cand o facea pentru a inchide meciul.

Del Potro nu a profitat la maximum si, pe serviciul sau, i-a oferit austriacului doua sanse consecutive de victorie atunci cand conducea cu 6-5. Argentinianul le-a anulat pe ambele gratie serviciului devastator si a impins mansa intr-un tie-break pe care l-a castigat cu 7-1!

Setul decisiv a fost mai echilibrat, breaku-ul decisiv fiind bifat de argentinian la 5-4 pentru el, dupa o dubla greseala a austriacului.

In sferturile de finala, Juan Martin del Potro il va intalni pe Roger Federer, omul pe care il invingea in finala din 2009 de la New York. Elvetianul l-a invins luni pe Philipp Kohlschreiber, in trei seturi, cu 6-4, 6-2, 7-5.

In „sferturi” a ajuns si Rafael Nadal, dupa 6-2, 6-4, 6-1 cu Alexandr Dolgopolov. Principalul favorit al turneului urmeaza sa joace cu un rusul Andrey Rublev.

Celelalte doua meciuri din „sferturi”, partea a doua de tablou, sunt: Sam Querrey – Kevin Anderson si Pablo Carreno Busta – Diego Schwartzman.