Romaniei a pierdut orice sansa de a mai spera la un loc de baraj pentru Mondialul din Rusia 2018, dupa ce a pierdut meciul din Muntenegru cu 1-0, in etapa a 8-a din grupa E a preliminariilor. Selectionerul Cristoph Daum a oferit prima declaratie, la microfonul TVR 1.



„Trebuie sa construim o echipa noua. Am vazut cateva faza bune de-a lungul meciului. Am vazut mult progres, am fost foarte motivati, dar nu ne-am putut crea ocazii de gol.

Inca din primul meci am avut probleme in aceasta campanie, cand am ratat penalty-ul cu Muntenegru.

Trebuie sa construim o noua echipa. Nu depinde de mine viitorul pe banca tehnica. Nu iau eu aceasta decizie. Contractul meu spune foarte clar ca totul se incheie daca ratez calificarea la Mondial.

Ma voi intalni cu presedintele Federatiei si vom discuta despre viitor. Am invatat mult despre Romania si despre fotbalul romanesc. Am venit cu multe propuneri, dar este un proces lung.

Impartasesc dezamagirea alaturi de toti fanii romani. Toata lumea stie cand s-a calificat Romania la ultimul Campionat Mondial. Sunt foarte suparat ca n-am reusit o calificare.

Este doar o intrebare de presa daca imi dau demisia. Nimeni nu e vinovat pentru aceasta campanie. Trebuie sa invatam si sa fim mai puternici.

Am fost atacat intr-un mod incredibil din multe parti. Nu pot sa spun acum ca mi-as prelungi contractul daca mi s-ar propune, sunt dezamagit de multe lucruri, trebuie sa ma calmez. Sunt suparat din cauza rezultatului si a presei. De 8-9 luni ma tot intrebati daca vreau sa demisionez. N-am un raspuns la mine. Ma voi gandi. Nu vreau sa dau un raspuns influentat de emotii, dar ma voi gandi” – a spus Christoph Daum la TVR 1.