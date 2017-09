Cu ce jucatori va disputa Romania meciul de Cupa Davis din Austria

Presedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca Horia Tecau, Dragos Dima, Nicolae Frunza si Bogdan Borza sunt componentii echipei Romaniei pentru meciul cu Austria, din barajul pentru mentinerea in Grupa I valorica a zonei Europa-Africa a Cupei Davis.



„Tecau, Dima, Frunza, Jianu si Borza sunt jucatorii convocati pentru meciul cu Austria care se va disputa pe zgura in deplasare, in perioada 15-17 septembrie. In cursul zilei de astazi vom afla si componenta echipei Austriei. Daca racheta lor numarul 1 va fi Dominic Thiem (numarul 8 ATP), atunci sansele noastre sunt aceleasi ca in situatia in care Marius Copil s-ar fi aflat in echipa noastra„, a spus Cosac.

Acesta a explicat ca Marius Copil are o problema la umar si din acest motiv nu face parte din echipa pentru acest meci. „Eu am avut o discutie cu Marius Copil inainte sa plece in strainatate. Mi-a spus ca are o problema cu umarul si nu vrea sa revina pe zgura pentru ca s-ar accentua„, a precizat George Cosac.

Cel mai bun tenisman roman la simplu al momentului, Marius Copil, aflat pe locul 87 in clasamentul ATP, a anuntat, marti, pe contul sau de Facebook ca nu va participa la meciul cu Austria, din barajul pentru mentinerea in Grupa I valorica a zonei Europa-Africa a Cupei Davis. DETALII AICI

Din lotul Romaniei mai lipsesc Florin Mergea, aflat in prezent pe locul 50 in clasamentul mondial de dublu, si experimentatul Adrian Ungur (32 ani), ocupantul locul 423 in ierarhia ATP de simplu.

Tecau (32 ani) ocupa locul 27 in clasamentul ATP de dublu, Dragos Dima (25 ani) este numarul 568 la simplu, Frunza (19 ani) — 590, Borza (20 ani) — 811. Cu lotul va face deplasarea si juniorul Jianu (16 ani) — 1.365 ATP.

Meciul Austria — Romania, din primul tur al play-off-ului pentru mentinerea in grupa I valorica a zonei, se va desfasura in perioada 15-17 septembrie, la Wels, pe zgura.