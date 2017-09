Costel Enache si-a intarit lotul la FC Botosani cu un mijlocas roman adus de la Brescia Primavera!

FC Botosani a oficializat, marti, transferul mijlocasului in varsta de 19 ani, Razvan Oaida, de la echipa de tineret a Bresciei, conform site-ului oficial al clubului.



„Pentru mine acest transfer este un pas inainte. Ma bucur ca am ajuns la Botosani .Am intalnit aici o echipa foarte buna cu jucatori experiementati. Am intalnit un grup unit, foarte bun unde se poate lucra foarte bine. Cu Mister (n.r. – Costel Enache) ma stiu de la lotul national. Am avut meciuri sub comanda lui si stiu cum lucreaza si ce-si doreste de la mine.

Eu spun ca va fi o perioada foarte buna pentru mine si pentru cariera mea. Vreau sa joc aici si pe urma voi lua lucrurile pas cu pas. Sunt un jucator caruia ii place sa munceasca, care isi doreste foarte mult si vreau sa fac lucruri foarte bune aici”, a declarat Razvan Oaida, pentru site-ul clubului FC Botosani.

Oaida a evoluat pentru toate nationalele de tineret ale Romaniei pana in prezent. Costel Enache, antrenorul echipei FC Botosani, l-a pregatit pe mijlocas cat timp a fost selectionerul nationalei U-18. De-a lungul carierei, Razvan Oaida a mai jucat pentru Atletico Arad si Wolverhampton Wanderers U-18. Brescia l-a transferat de la Wolverhampton in vara anului 2016. In campionatul Primavera a evoluat in 16 partide, a marcat doua goluri si a livrat o pasa decisiva.

Mediafax