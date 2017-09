Cornel Dinu a analizat partida pierduta de Romania in Muntenegru, scor 0-1, in studioul Dolce Sport. „Procurorul” l-a criticat in cei mai duri termeni pe selectionerul Christoph Daum, dar si pe trei ”tricolori”.



„Cand un domeniu de activitate e condus de persoane care n-au nicio treaba cu acel domeniu se ajunge la asta. In aceasta seara am asistat la o partida greu de urmarit pentru ca ma ducea cu gandul la doua lucruri. O partida modesta, slaba, fara ritm. Situatia noastra e dramatica. Baiatul asta tavalit in faina… Are de-a face cu niste prosti ca noi care-i dam 50.000 de euro pe luna, ii angajam toata familia.

Am dat dovada de mult prea multa ingaduinta cu aceasta rusine de metodist al fotbalului, pentru ca antrenor nu mai e de foarte mult timp. El nu mai avea niciun fel de oferte pana sa vina la noi. L-am gasit noi mare salvator. L-am suportat pana acum batandu-si joc de realitatea fotbalistica de la noi. Daum a gasit niste prosti aici. Face tot felul de mascarii pe margine amaratul asta.

Eu nu cred ca-si va da demisia sub nicio forma. El a si anuntat ca e legat de fotbalul nostru, ca vrea sa se califice la urmatorul turneu final. El trebuia sa-si dea seama ca n-are nimic in comun cu fotbalul romanesc. In aceasta seara a facut o formatie cu elucubratii, cu Gaman la mijlocul terenului… «Motanul» (n.r. Bogdan Stancu) ala a jucat in partea stanga, dar nu zgarie pe nimeni. Andone nu poate marca, are doar un gol de cand vine la nationala. Chipciu nu nimereste decat jambierele adversarilor„, a decarat Dinu, la Dolce Sport.

„Comisia Tehnica a FRF e o fictiune, nu sunt oameni care pot analiza prestatiile lui Daum. Daca ar fi sa propun doua nume la nationala ar fi Boloni, apoi cred ca merita o sansa Gica Hagi, care a fost o victima a campaniei din 2002, in dubla aceea cu Slovenia. Ar mai fi o solutie si Rednic. Niste oameni care au o experienta internationala si in ceea ce priveste fotbalul romanesc„, a mai spus Dinu.