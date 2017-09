Fiorentina si-a prezentat luni, noul jucator transferat de la Udinese, care a trecut si pe la Steaua in perioada 2006-2007.

Este vorba de Cyril Thereau, atacant francez achizitionat in schimbul a doua milioane de euro. Acesta s-a declarat incantat de alegerea facuta, desi a mai avut oferte si de la alte cluburi.

”Am discutat cu Fiorentina si in trecut, dar lor le-a fost dificil sa se inteleaga cu Chievo si Udinese, pentru ca aveam contract pe termen lung. In aceasta vara, am fost aproape de Sampdoria, dar am ales-o pe Fiorentina, imediat dupa ce am fost sunat de cineva din club.

Mereu mi-au placut culorile, orasul si echipa, atunci cand am venit sa joc aici. Multumesc clubului pentru oportunitatea oferita si astept cu nerabdare sa intorc acest serviciu. In Italia am cunoscut fotbalul adevarat. Inainte am jucat in Belgia si Romania.

Am fost aproape de Inter de cateva ori, dar pana la urma am fost norocos ca am ajuns aici. Cand meriti anumite lucruri, le vei obtine”, a declarat Cyril Thereau, potrivit Digi Sport.

Fotbalistul francez ar putea juca in acest sezon de campionat alaturi de fiul lui Diego Simeone, Giovanni, despre care are doar cuvinte de lauda: ”M-am antrenat putin cu el, a fost una dintre surprizele sezonului trecut, are multe calitati fizice. Sunt multi jucatori buni in atac, inclusiv Babacar. Mi-ar placea sa-i ajut pe jucatorii mai tineri cu pase”.

Thereau este increzator in fortele proprii si recunoaste ca va juca de placere, iar golurile nu vor intarzia sa apara. In ceea ce priveste schimbarile intervenite la Fiorentina, francezul nu este ingrijorat: ”Numarul golurilor marcate de mine a crescut de la sezon la sezon, ceea ce e important. Dar mai mereu am jucat ca al doilea varf sau ca trequartista. Pot juca pe mai multe posturi, chiar pe partea stanga. Cred ca sunt in acest moment al carierei. Eu voi juca cu placere si golurile vor veni de la sine.

S-au produs multe schimbari la echipa, dar am experimentat asta deja la Udine, cand au plecat Domizzi si Di Natale”.

Fostul stelist va imbraca tricoul cu numarul 77 din motive sentimentale: ”Numarul 77? L-am ales pentru fratele meu. El iubeste numarul 7, dar, cand eram la Charleroi, 7 era ocupat, asa ca mi-a spus sa iau 77. Ma bucur ca l-am gasit liber la Fiorentina”.