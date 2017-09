Rusii, campioni europeni la volei pentru a 14-a oara in istorie!

Selectionata Rusiei a cucerit titlul european la volei masculin, duminica, la Cracovia, dupa ce a invins echipa Germaniei cu scorul de 3-2 (25-19, 20-25, 25-22, 17-25, 15-13), in finala Euro 2017.



Rusia a ajuns astfel la 14 titluri europene (palmaresul URSS inclus), un record, la patru ani de la ultimul sau succes.

Rusia, aflata printre favorite la debutul in competitie, alaturi de Serbia (medaliata cu bronz), Franta, detinatoarea titlului (eliminata in sferturi) si Italia (invinsa si ea in sferturi), si-a confirmat statutul si nu a cedat niciun set pâna in finala.

Rusia va fi printre favorite anul viitor, la Campionatul Mondial din Italia si Bulgaria (10-30 septembrie), competitie de la care Germania va lipsi.

Serbia a câstigat medaliile de bronz la Europene, dupa 3-2 (25-17, 22-25, 19-25, 25-22, 15-12) cu Belgia in finala mica, tot la Cracovia. Pentru Serbia a fost a noua medalie europeana din 1995.