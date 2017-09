Peste 1.100 de sahisti vor participa la Campionatele Europene individuale de juniori de la Mamaia

Campionatele Europene individuale de sah pentru juniori vor debuta marti la Mamaia, cu participarea a peste 1.100 de jucatori, potrivit Federatiei Romane de Sah.

Festivitatea de deschidere va avea loc marti 5 septembrie, la ora 11,00 in Piateta Perla din Mamaia, iar prima runda se va desfasura in aceeasi zi, de la ora 15,00 la Pavilionul Expozitional Constanta. Jurnalistii sunt invitati de la ora 14,30 la Sala Ronda a Pavilionului Expozitional, unde va avea loc conferinta de presa.

Antrenorul emerit Sergiu Grunberg, directorul tehnic al echipelor nationale de sah ale Romaniei, a declarat: ”Teoretic avem cele mai mari sanse prin jucatorii de varsta mica, dar la categoria Under-18 sanse reale sunt prin marele maestru Bogdan Deac si maestrul international Mihnea Costachi”.

”In momentul de fata sosesc jucatori din Europa, avand in bagaj, obligatoriu, un laptop si telefonul mobil. in trecut, in bagaje la competitii mari jucatorii aveau numeroase caiete si reviste de specialitate. Astazi totul este concentrat pe ecrane”, a mentionat Grunberg.

”Din punct de vedere calendaristic nu este o alegere prea fericita, deoarece la doua zile dupa finalul de la Mamaia vor incepe Campionatele Mondiale de juniori de la Montevideo, unde participa si jucatori romani. Este dificil pentru cineva sa participe la ambele competitii cu succes. in trecut, Europenele erau mai importante decat Mondialele, dar acum au intrat in joc forte ca India, China si statele din America de Sud. Canada, spre exemplu, are doi chinezi in formatia sa. Acestea sunt efectele globalizarii, care merg doar intr-un singur sens. Mai greu vom vedea un roman sau un rus jucand in echipa Chinei”, a subliniat Sergiu Grunberg.

Organizatorii au anuntat ca la competitia de la Mamaia vor participat 1.145 sahisti din 46 de state europene, dintre care 163 de jucatori din tara noastra.

Concurentii vor participa la sase grupe de varsta, separat la fete si baieti. Astfel, vor fi desemnati campioni continentali la categoriile Under 8, 10, 12, 14, 16 si 18 ani, la fete si baieti.

Fondul total de premiere este de peste 40.000 de euro.

Competitiile sunt organizate pana pe 15 septembrie, sub egida Federatiei Europene de sah de ACS Mind Games & Events, reprezentata de Elena Cristian, organizator international, cu sprijinul Federatiei Romane de sah, in colaborare cu Primaria Constanta, Consiliul Judetean Constanta si Asociatia Judeteana de sah Constanta.

