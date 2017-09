OFICIAL, Jeremy Bokila a semnat cu Dinamo pana la finalul acestui sezon competitional!

In iunie, Jeremy Bokila s-a folosit de Dinamo pentru a-si negocia un salariu cat mai bun la CFR. Dar congolezul nu s-a adaptat la Cluj si si-a dorit sa plece, dupa doar cinci meciuri jucate in tricoul visiniu. Cainii au intrat din nou pe fir si, in cele din urma, au perfectat transferul.

Jeremy Bokila a fost atacantul mult dorit de Cosmin Contra, cu care a mai lucrat la Petrolul Ploiesti si Guangzhou R&F, dar congolezul i-a intors spatele si a ales CFR Cluj, in vara.

Noul atacant al echipei Dinamo s-a alaturat lotului pregatit de Cosmin Contra si va evolua cu numarul 10.

Anuntul transferului a fost facut public si pe pagina de Facebook a clubului din „Stefan cel Mare”