Echipa nationala are sanse tot mai mici de calificare la Campionatul Mondial din Rusia, iar selectionerul Christoph Daum nu mai este pe placul niciunui om de fotbal din Romania.

Helmuth Duckadam a declarat ca neamtul reprezinta „un pariu pierdut” pentru echipa nationala si se astepta ca acesta sa demisioneze mai devreme pentru a lasa locului unui selectioner mai capabil.

„Christoph Daum a fost un pariu pierdut pentru nationala, inca de acum cateva luni. Mie imi pare rau, pentru ca l-am apreciat. L-am urmarit cand a antrenat in Germania si mi s-ar fi parut normal si ma asteptam sa isi dea demisia pana acum, cel putin dupa infrangerile cu Polonia, pentru a da posibilitatea urmatorului selectioner sa isi alcatuiasca echipa pentru preliminariile Campionatului European. El e un antrenor foarte bun, dar la echipe de club. A avut rezultate remarcabile in Germania si Turcia. Dar nu a antrenat niciodata o echipa nationala si a venit intr-un fotbal pe care nu-l cunostea inainte doar cu cateva saptamani de primul joc oficial. Chiar daca a afisat un calm la inceput, dupa aceea la conferintele de presa s-a vazut agitatia lui. Am avut si eu o discutie cu dansul la inceput si era destul de dezamagit de ce a gasit aici”, a declarat Helmuth Duckadam, potrivit Agerpres.

Presedintele FCSB considera ca cea mai buna varianta pentru postul de selectioner al echipei nationale era Ladislau Boloni si vede o greseala in faptul ca FRF nu a profitat in perioada in care tehnicianul a fost liber de contract, pentru a-l aduca pe banca Romaniei.

„Noi zicem hai sa schimbam, dar nu ne gandim si pe cine punem. Si cred ca de aici a fost si acest esec cu Christoph Daum. Cei care hotarasc acest lucru (n.r. — numirea selectionerului) trebuie sa faca o analiza buna si nu sa puna pe cineva doar de dragul de pune unul pe placul spectatorilor. Sper sa nimereasca acel antrenor. Dar va fi greu, eu la ora actuala nu as putea numi un antrenor, sincer. Cu siguranta nu se va mai incerca varianta unui antrenor strain. Se va merge pe mana unui roman. Eu cred ca federatia a ratat o ocazie cand Ladislau Boloni a fost liber de contract. Atunci cei de la FRF trebuiau sa ii propuna postul de selectioner. Nu au facut-o, iar acum el are un angajament si cred ca aceasta sansa s-a pierdut”, a marturisit Helmuth Duckadam.