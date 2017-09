Kevin Boli a ajuns la CFR! Clujenii au trimis un jucator in schimb la Constanta

Echipele de fotbal CFR Cluj si FC Viitorul Constanta au ajuns la un acord pentru un schimb de jucatori, prin care fundasul francez Kevin Boli a plecat la formatia ardeleana, in timp ce aparatorul Razvan Horj a facut drumul invers, anunta cele doua cluburi pe site-urile lor oficiale.

”CFR 1907 Cluj anunta ca a ajuns la un acord cu FC Viitorul Constanta pentru transferul fundasului Kevin Boli. Campion al României in sezonul precedent, Boli vine la Cluj pentru a intari linia defensiva si pentru a ajuta echipa in atingerea obiectivelor”, anunta CFR.

”FC Viitorul si CFR Cluj s-au inteles in aceasta seara pentru un schimb de jucatori, benefic ambelor cluburi. Astfel, fundasul Kevin Boli, care in ultimele doua sezoane a imbracat tricoul actualei campioane a României, va juca in continuare pentru formatia CFR Cluj”, informeaza FC Viitorul pe site-ul sau.

”Tot in aceasta seara, FC Viitorul a ajuns la un acord cu fundasul Razvan Horj, de la CFR Cluj, care va evolua la Constanta in urmatorii trei ani. Nascut la 17 decembrie 1995, Razvan Horj evolueaza pe postul de fundas central, are 1,89 m si 83 kg”, mai anunta campioana.

Boli a jucat in acest sezon 7 partide pentru FC Viitorul, marcând un autogol si primind un cartonas rosu, in timp ce Horj nu a facut parte din lotul clujenilor la niciun meci in actuala stagiune.

CFR Cluj l-a mai transferat luni pe mijlocasul croat Damjan Djokovic si l-a cedat la Dinamo pe atacantul congolez Jeremy Bokila.

AGERPRES