Inca o tragedie la un meci de fotbal din campionatul romanesc! A murit in drum spre spital

Campionatul prahovean de juniori B a debutat tragic pentru unul dintre fotbalisti. Meciul dintre CS Ceptura si Viitorul Fortuna Breaza din prima etapa a acestei stagiuni nu a avut ambulanta prezenta la fata locului, iar acest fapt va cantari greu in viata jucatorului Ciprian Gheorghe.

In minutul 15, la scorul de 0-2, arbitrul a fost nevoit sa opreasca jocul din cauza unor semnale disperate sosite din tribuna. Tatal tanarului fotbalist a suferit un infarct, in timp ce urmarea meciul, dar nu a putut primi ingrijiri medicale, pentru ca nu avea de la cine.

Cei prezenti au chemat o amulanta, dar nici aceasta nu era echipata corespunzator, potrivit republikanews.ro. Asistentul medical delegat nu dispunea de echipamentul necesar, iar ambulanta sosita l-a transferat pe tatal pustiului la spital. Din pacate, acesta a decedat pe drum.

Marius Visan, antrenorul echipei Viitorul Fortuna Breaza, a vorbit in urma acestui incident si a asigurat ca fotbalistul in varsta de doar 13 ani va fi sprijinit si va fi ajutat pe cat este posibil sa ajunga cat mai sus in domeniul pe care l-a ales.

“Dupa o electrocardiograma si o branula aplicata a fost deplasat spre Ploiesti in ideea ca, pe drum, sa fie transbordat intr-o alta masina a Salvarii mai bine utilata. Cert este ca asistenta de pe masina care l-a luat de la stadion a si spus ca nu crede ca persoana va rezista pana la Ploiesti!

Din pacate, a ramas copilul asta fara tata! Un om deosebit, la fel cum sunt toti parintii care vin dupa copii la meciuri. De patru ani suntem in permanenta relatie, ne cunoastem bine unii cu altii, ne sprijinim si incurajam fotbalul! Copiii stiu si simt asta, suntem precum o mare familie! il vom sprijini pe Ciprian, in aceasta seara vom fi prezenti cu totii langa el! Este un moment greu al vietii sale dar nu il vom parasi si-l vom ajuta sa-si implineasca visul. Este un copil de 13 ani deosebit de talentat, aparator central, remarcat si solicitat la lotul national de profil!”, a declarat Marius Visan, potrivit republikanews.ro.