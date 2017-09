Helmuth Duckadam a declarat ca FCSB se poate califica in primavara europeana, echipa patronata de Gigi Becali avand mai multe sanse decat ca Steaua Armatei sa promoveze in Liga a III-a.

„FCSB are sanse mai mari de a merge in primavara europeana decat CSA Steaua sa promoveze. Eu ii doresc mult succes lui Marius Lacatus, el este prietenul meu si ii tin pumnii. Sper sa reuseasca promovarea, dar ii va fi greu pentru ca am vazut Rapidul… Apoi nu stiu echipa pe care o va alinia si AS FC Dinamo…

Deci va fi mai greu, pentru ca trebuie sa castige campionatul, iar apoi mai e un meci de baraj. Deci mai repede FCSB se califica in primavara europeana decat Steaua sa promoveze in Divizia C (n.r. — Liga a III-a)”, a declarat Helmuth Duckadam, potrivit Agerpres.