Echipa nationala a Frantei a disputat duminica, pe teren propriu, meciul contra reprezentativei similare a Luxemburgului, in cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2018.

Partida s-a incheiat cu un rezultat destul de rusinos pentru francezi. Acestia nu au reusit sa marcheze in cele 90 de minute de joc, iar Luxemburg le-a „furat” un punct, dupa scorul de 0-0.

Cu toate acestea, Franta ocupa primul loc in Grupa A, avand 17 puncte, dupa cele opt meciuri jucate, in timp ce Luxemburg a urcat pe penultimul loc, fiind la egalitate de puncte, 5 la numar, cu Belarus, codasa seriei.

Antoine Griezmann, atacantul francez al celor de la Atletico Madrid, a laudat dupa meci prestatia luxemburghezilor, recunoscand faptul ca el si colegii sai nu au nicio scuza pentru acest rezultat.

„Nu avem niciun fel de scuza. Am jucat impotriva a 11 razboinici si, pentru mine, a fost foarte frumos ceea ce am vazut, pentru ca modul in care au jucat mi-a adus aminte de Atletico Madrid”, a spus Griezmann, potrivit Dolce Sport.