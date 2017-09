Fiul cel mare al lui Roman Abramovic vrea sa cumpere TSKA Moscova! Tanarul nu se afla la prima astfel de tentativa

Arkadi Abramovic, fiul miliardarului Roman Abramovic, vrea sa cumpere TSKA Moscova, informeaza Corriere dello Sport. Evgeni Ghiner, actualul proprietar al lui tSKA, trece prin dificultati financiare si vrea sa vanda.

In varsta de 24 de ani, Arkadi Abramovic este primul copil al patronului Chelsea. Si acesta pare sa-i calce urme tatalui. Potrivit presei internationale, Arkadi Abramovic vrea sa cumpere TSKA Moscova. Tranzactia ar urma sa se ridice la aproximativ 300 de milioane de euro.

Evgeni Ghiner, actualul patron a clubului, este bun prieten cu Roman Abramovic, patronul lui Chelsea. Ghiner are insa probleme financiare, provocate mai ales din cauza conflictului din Ucraina – unde desfasura mai multe afaceri cu energie.

Arcadi Abramovic este dispus sa-l ajute sa scape de TSKA, mai ales este echipa lui favorita, noteaza Mediafax.

De altfel, Roman Abramovic a fost implicat in trecut la TSKA Moscova prin una dintre companiile sale. Cat despre Arkadi, ca si tatal sau, are afaceri in industria gazelor naturale din Rusia, dar a investestit si in extragerea de minereuri in Australia.

In urma cu 7 ani, pe cand avea doar 17 ani, a incercat sa o cumpere pe FC Copenhaga, insa proprietarul de acolo a refuzat sa vanda.

TSKA Moscova se afla pe locul 6 in prima liga din Rusia, dupa 8 etape, la 7 puncte in urma liderului Zebit, cu patru victorii, o remiza si trei infrangeri.