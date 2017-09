Dinamo l-a repatriat pe Nica, renegociaza cu Bokila si insista pentru un portughez din liga a treia spaniola!

Dinamo a intrat mai greu pe piata transferurilor, dar e gata de un tur de forta pe ultima suta de metri din mercato. Cosmin Contra e foarte aproape sa aiba, in cel mai scurt timp, doi noi jucatori la antrenamente.



”Cainii” au batut deja palma cu fundasul dreapta Constantin Nica si sunt la un pas sa-l convinga, din a doua incercare, pe Jeremy Bokila. Atacantul nu l-a impresionat pe Dan Petrescu la CFR Cluj si a acceptat diminuarea salariului pentru a veni la Dinamo.

In vara, Bokila s-a folosit de negocierile cu Dinamo pentru a-si mari salariul la Cluj, reusind sa-l enerveze la maximum pe Contra, care a declarat ca nu vrea sa mai auda de fotbalist. Intre timp, cei doi s-au impacat si au sanse mari sa lucreze impreuna.

In plus, asta nu este singura veste buna pentru dinamovisti. Oficialii alb-rosilor vor sa-l aduca la echipa si pe David Caiado Dias, un portughez in varsta de 30 de ani, dupa cum scrie Gazeta Sporturilor.

Caiado evolueaza in liga a treia spaniola, la Ponferradina, iar in sezonul trecut a bifat 30 de aparitii.