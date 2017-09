CS U Craiova a profitat de ultimele zile ale perioadei de mercato si si-a intarit partea defensiva prin transferul a doi fundasi croati.

Ivan Martic si Niko Datkovic au ajuns la o intelegere cu conducerea clubului craiovean si vor evolua sub comanda lui Devis Mangia.

Martic, fundasul dreapta in varsta de 26 de ani cu dubla cetatenie (croata si elvetiana), are peste 100 de meciuri bifate in prima liga elvetiana, dar ultima data a jucat la Rijeka, echipa cu care a cucerit eventul in Croatia.

Datkovic, fundasul central in varsta de 24 de ani, a jucat ultima data la Spezia, formatie ce l-a transferat de la Rijeka in anul 2016.

Reprezentantii clubului le-au urat celor doi fotbalisti bun venit pe site-ul oficial, dar si pe pagina de Facebook: „De astazi, cea mai bua defensiva din Liga I Betano este si mai buna. Suntem mandri sa-i primim în familia Stiintei pe Ivan Martic si Niko Datkovicć. Bine atți venit acasa, Ivan si Nicu”.