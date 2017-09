Cosmin Olaroiu a dezvaluit cum s-a desfasurat colaborarea cu Gigi Becali, pe vremea cand o antrena pe Steaua.

Tehnicianul a recunoscut ca isi facea treaba dupa propriile principii.

„Toata lumea are impresia ca Gigi Becali face….singura diferenta e ca el si face si spune. Fac toti, dupa parerea mea. Ce, eu nu am lucrat cu Becali sau cum ? Dar niciodata nu am stiut mai bine ca el pe cine sau nu sa bag. Tot timpul a stiut el mai bine ca mine, dar el stia cam ce trebuia sa stie, eu faceam cam ce trebuia sa fac”, a declarat Cosmin Olaroiu la Dolce Sport.