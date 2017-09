Continua seria surprizelor la US Open 2017: Garbine Muguruza, marea favorita si, probabil, viitorul lider mondial, a capotat si ea!

Iberica Garbine Muguruza, cea care era cotată cu prima sansa la câştigarea turneului de la US Open 2017, a parasit competitia de la Flushing Meadows in faza optimilor de finala. Garbine a cedat in doua seturi in fata cehoaicei Petra Kvitova, scor 6-7, 3-6, dupa o ora si 49 de minute de joc.



Muguruza este liderul virtual al clasamentului WTA, cu 65 de puncte mai mult decat Simona Halep, dar poate fi depasita de Elina Svitolina si Karolina Pliskova. Ucraineanca o poate depasi in ierarhia virtuala daca va ajunge in semifinale, iar cehoacia, daca va juca finala.