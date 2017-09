CFR Cluj l-a transferat pe Damjan Djokovic si este pe cale sa cumpere si de la Hagi!

CFR Cluj a mai achizitionat un fotbalist, in persoana lui Damjan Djokov, care revine la CFR Cluj dupa trei ani.

Fotbalistul in varsta de 28 de ani a fost prezentat oficial la CFR, acesta urmand sa poarte tricoul cu numarul 8.

Clujenii isi pregatesc deja urmatoarea mutare, dorind sa cumpere de la Gheorghe Hagi. Este vorba despre Kevin Boli, fundas in varsta de 26 de ani provenit de la Mouscron si care si-a trecut in cont 80 de meciuri disputate, 4 goluri si 3 assist-uri in tricoul echipei FC Viitorul.

”SUNTEM MAI PUTERNICI!

CFR 1907 Cluj anunta o noua revenire in Gruia! Clubul nostru l-a readus pe Damjan Djokovic, mijlocas ce a mai evoluat in tricoul „alb-visiniu” in sezonul 2013/2014, cand a bifat 28 de partide pentru CFR si a reusit 3 goluri. La Cluj, Djokovic va purta tricoul cu numarul 8.

Bine ai revenit, Damjan! Multa bafta si cat mai multe meciuri reusite la CFR!”, este anuntul facut de reprezentantii clubului pe pagina oficiala de Facebook.