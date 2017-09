Vlad Chiriches, capitanul echipei nationale de fotbal a Romaniei, s-a resemnat in privinta calificarii la Campionatul Mondial, cu o zi inaintea meciului cu Muntenegru din etapa a opta a preliminariilor.



„Nu mai e o presiune foarte mare pe noi. Daca am fi fost aproape de calificare am fi simtit ceva, dar acum trebuie sa luam fiecare joc in parte, sa avem o mentalitate de invingatori. Jucatorii nu au simtit aceasta presiune care a fost pe selectioner. Orice jucator care vine la echipa nationala, vine pentru a reprezenta echipa nationala, nu pentru a reprezenta antrenorul.

Maxim a avut o rabufnire, a fost injurat la incalzire si de aceea a avut acea reactie. Dupa meci a inteles ca a gresit, si-a cerut scuze. Noi nu ne mai facem calcule. Victoria Danemarcei cu Polonia și a Muntenegrului in Kazahstan ne-au taiat din sanse. Incercam sa practicam un joc bun si sa castigam. Nu stiu cu ce echipa vom juca maine, asta cred ca trebuie sa intrebati antrenorul, el face tactica pentru joc„, a spus Vlad Chiriches.

Dupa sapte etape disputate in preliminariile pentru Campioantul Mondial din 2018, Romania ocupa locul patru in Grupa E, cu noua puncte. Muntenegru si Armenia impart pozitia secunda, cu cate 13 puncte, iar lider este Polonia cu 16.

Cum arata calculele pentru calificare si care e grupa pe care stam cu ochii

Echipa nationala are nevoie de trei victorii in trei meciuri si de noroc pentru a se califica la Mondialul de anul viitor. Cel mai prost loc 2 nu va merge la baraj.

Cu doar 9 puncte dupa 7 partide, echipa nationala are mai multe sanse de a NU merge la Mondial, decat de a se califica. Totusi, prima reprezentativa pastreaza o a 10-a parte de sansa. Pentru asta, Romania trebuie in primul rand sa obtina 3 victorii in ultimele 3 meciuri din grupa E, cu Muntenegru, Kazahstan si Danemarca.

Cu aceste trei victorii si cu un egal in meciul direct dintre Muntenegru si Danemarca, programat pe 5 octombrie, la Podgorica, Romania ar incheia grupa pe pozitia secunda, cu 18 puncte.

In momentul de fata, doar grupa D are un loc 2 la fel de slab precum cel al Romaniei, grupa din care fac parte Serbia, Irlanda, Tara Galilor, Austria, Georgia si Republica Moldova. In acest moment, pozitia secunda este ocupata de Irlanda, avand acelasi numar de puncte cu ocupanta locului doi din grupa Romaniei (E) – 13 la numar.

De mentionat este si faptul ca departajarea in grupa, dar si intre grupe, se va face dupa criteriul: 1. punctaj, 2. golaveraj. Astfel, Romania nu trebuie doar sa invinga in cele trei meciuri, dar sa o faca si la scor, fiind in acest moment la +1. Irlanda, locul 2 din Grupa D, se afla la +4, in timp ce Muntenegru, locul secund din grupa noastra, se afla la +10.