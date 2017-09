Gazeta Sporturilor de luni, 4.09.2017, a publicat un reportaj din Kragujevac, orasul unuia dintre cei mai iubiti rapidisti ai ultimelor decenii, muntenegreanul Vladimir Bozovic (35 de ani), acum patron de gradinita si salon de nunti.



Printre amintirile din Romania pe care le-a rememorat, fostul fundas stanga din Giulesti a povestit si un episod incins din vestiarul Rapidului, cu Copos si Sabau in roluri principale.

„Bozo” a avut atunci un conflict cu Ioan Ovidiu Sabau. „Zicea ca am unit vestiarul impotriva lui. Nimic adevarat! Doar el avea problema cu mine. Unde ati mai auzit sa nu ne dea voie sa mancam carne? Ne aduceau prietenii la Pro Rapid, pe ascuns! (rade)”. Sau ca, inaintea unui meci cu Steaua, „m-a pus sa-mi dau jos banderola. Mi-a zis ca nu joc si m-a trimis in tribuna chiar din vestiare„.

Bozovic si-a amintit si despre episodul in care Copos a intervenit in favoarea lui: „Nu stiu cum a fost cu altii, dar pentru mine, Copos ramane number one. M-a ajutat mereu, imi petreceam multe weekenduri la el, la Poiana Brasov. Tot el a rezolvat si problema cu Sabau. Ne-a chemat pe toti, sedinta in 3, si l-a dat afara, in cele din urma, pe Sabau„.

In plus, ex-iugoslavul a mai dezvaluit ca Aleksander Kolarov (Man. City, Lazio, actualmente la Roma) putea sa ajunga in locul lui la Rapid: „Eu am ajuns la Rapid pentru ca am fost descoperit la un amical, la care juca si Kolarov. Si el a fost remarcat, dar m-au ales pe mine” , a mai povestit Bozovic pentru gsp.

„In 2008, cand a fost primul meci dintre Romania si Muntenegru, nu erau prea multi fotbalisti profesionisti in echipa noastra. Inainte de meci, la Bucuresti, inainte de amical, am iesit sa petrecem. De-asta ne-a dat Romania patru. Nu era motivatie” – Vladimir Bozovic.

Bozovic, 35 de ani, a jucat la Rapid din 2007 pana in 2013. A mai jucat la OFK Belgrad, Kom Podgorica si Mordovia Saransk. A plecat de la Rapid cu scandal, dupa ce a cerut la FIFA sa fie declare liber de contract, fiind neplatit de 5 luni din cauza insolventei.

101 meciuri disputat Bozovic pentru Rapid, fiind chiar capitanul echipei. A fost cel de-al 14 jucator pe care Rapid l-a pierdut dupa declararea insolventei.