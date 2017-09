Proaspat despartit de UTA Arad, unde si-a inaintat demisia dupa etapa a 6-a, in care aradenii au remizat acasa cu CS Balotesti, 2-2, Adrian Mihalcea a revenit in studioul Sport Total FM, in calitate de invitat al emisiunii „Trafic sport”, moderata de Horatiu Sima si Ionel Lutan.

„Ieri dupa-amiaza am avut o discutie cu domnul presedinte si mi s-a transmis ca aceasta este decizia dansilor, vizavi de cele intamplate sambata. Trebuie sa ma intorc la Arad, sa semnez rezilierea, nu se pune problema banilor, nu aveam nicio clauza.

Campionatul a inceput extraordinar cu o victorie la Chindia, dar lucrurile nu au mai mers la fel de bine. Lumea n-a avut si nici nu o sa aiba rabdare. Au fost adusi jucatori de o certa valoare din Liga I si se asteptau rezultate imediate. Faptul ca au plecat jucatori si nu s-au adus altii pe pozitiile respective a contat. A fost un fapt de care eu am fost ingrijorat.

Anul acesta, nivelul Ligii a II-a a crescut. Spun acest lucru datorita echipelor carora la inceput nu le dadea nimeni nicio sansa, iar acum sunt pe primele locuri. Nici in momentul de fata, nu as putea sa spun doua echipe care se vor distanta, cum a fost in sezonul precedent. Vor fi surprize poate la fel de mari.”, spune Adrian Mihalcea.