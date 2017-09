Primaria Pitesti a cumparat brandul FC Arges! Urmeaza ca SCM Pitesti sa evolueze in Liga 2 sub titulatura clubului legendarului Nicolae Dobrin

EXCLUSIV / Florin Halagian: „Cea mai frumoasa perioada a fost in Trivale. 10 ani am lucrat cu Dobrin, unic in fotbalul european! A fost o nastere, ca nasterea Domnului!”