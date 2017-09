Mircea Radulescu, seful Centrului de Copii si Juniori al FC Voluntari, a vorbit despre situatia din cadrul echipei nationale si a criticat strategia Federatiei Romane de Fotbal, dar si cea a actualului selectioner, Christoph Daum.

„Pana cand sectorul tehnic din Federatie nu va avea importanta care ar trebui sa o aiba… si aici ma refer si la scoala de Antrenori, la corpul tehnic de la juniori… Eu stiu ce se intampla la Clairefontaine in Franta, la Coverciano, in Italia. Tehnicienii sunt cei care cunosc fotbalul. Un grup de tehnicieni care lucreaza in Federatie trebuie sa dea liniile tehnice, iar conducerea Federatiei trebuie sa sprijine.

La noi, acest sector tehnic a jucat mai mult un rol folcloric. Un selectioner trebuie ales in concordanta cu strategia tehnica a Federatiei, iar el sa fie un tip care sa se adapteze, nu sa faca ce vrea el”, a declarat Mircea Radulescu la Dolce Sport.