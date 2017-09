Valeriu Rachita, antrenorul formatiei Sportul Snagov, a analizat situatia din cadrul echipei nationale si este de parere ca Romania nu duce lipsa de jucatori valorosi. Din punctul sau de vedere, problema sta pe banca tehnica, acolo unde ar trebui sa fie instalat un selectioner roman.

„Acesti jucatori au batut Chile, campioana Americii de Sud, si cred ca jucatori sunt. Dar trebuie sa ii alegi pe cei mai buni, pe cei mai in forma. Sa nu te superi pe Alibec ca are un caracter rebel, sa il vezi pe Budescu, este cel mai bun jucator din campionatul intern si sa ii chemi la echipa nationala. Pentru ca daca ai jucatori care pot face diferenta si ii trimiti la mare cand echipa nationala are meci oficial, atunci da, nu avem jucatori, sunt la mare.

Ar trebui chiar dupa meciul de luni sa aduca un nou selectioner care sa pregateasca urmatoarea campanie. Eu nu cred ca va pleca decat atunci cand va fi cu biletul de Frankfurt luat de FRF in buzunar si cu clauza de reziliere, pentru ca l-am vazut si chiar daca se considera cel mai roman dintre romani, la finante cred ca este neamt original”, a declratat Valeriu Rachita, potrivit Dolce Sport.

In ceea ce priveste rabufnirea lui Alexandru Maxim de la meciul cu Armenia, Rachita este de partea jucatorului care, spune el, a adunat multa frustrare in momentele in care nu a fost convocat la echipa nationala.

„Alex este un baiat extraordinar, cu caracter deosebit, cred ca a tinut si el frustrare in el. Au fost momente cand nu a fost chemat la nationala, desi este un numar 10 autentic”, a mai spus Rachita.