Echipa nationala sub 21 de ani a Romaniei s-a impus cu scorul de 3-1 in meciul contra reprezentativei similare a Bosniei-Hertegovina in cadrul preliminariilor Campionatului European din 2019.

Tricolorii mici au revenit in tara pentru meciul cu Elvetia, ce se va disputa marti, la Ovidiu.

Selectionerul Daniel Isaila s-a declarat increzator in ceea ce priveste viitorul echipei din subordine, iar Cristi Manea a dezvaluit faptul ca reprezentativa Romaniei este una unita si neinfricata.

„E bine, cand avem 6 puncte din 6 posibile, suntem pe un drum bun. Ne da incredere, entuziasm si placere pentru a privi optimisti”, a declarat Daniel Isaila, potrivit Dolce Sport.

„Suntem o echipa sudata, ne cunoastem de mult timp si nu ne-a fost frica deloc. Eu cred ca avem una din cele mai grele grupe”, a si declarat Cristi Manea.