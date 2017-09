Rezultatele inregistrate de echipele de traditie din ligile inferioare VIDEO

Fotbalul romanesc trece prin momente grele, echipele care au scris istoria sportului-rege autohton fiind, cele mai multe dintre ele, desfintate, altele se zbat in ligile inferioare. Ne-am gandit sa facem o trecere in revista si sa observam cum s-au descurcat ele in weekend.

Liga 3: OTELUL GALATI – AFC ODORHEIU SECUIESC 3-1 (1-1)

SC Oțelul Galați a înregistrat a doua victorie consecutivă în actualul campionat, după ce a învins, pe teren propriu, formația AFC Odorheiu Secuiesc, scor 3-1 (1-1), într-o partidă ce a contat pentru etapa secundă a Ligii 3. Golurile oțelarilor au fost reușite de Daniel Gâță (min. 30) și Cosmin Stoian (min. 63 și 74).

Antrenorul Damian Băncilă a folosit următoarea formulă: Udeanu – Vasile, Maftei, Ilie (cpt.), Sevastian – Gâță, Chebac – Stoian, Crihană, Bahnașu – Muscă. Au mai intrat: Silvestre, Perju, Codreanu și Chiriac.În urma acestui rezultat, SC Oțelul Galați se menține pe prima poziție a clasamentului, cu maximum de puncte acumulate după două etape disputate, fiind la egalitate cu o altă formație gălățeană, Sporting Liești.

Liga 3. SPORTING ROSIORI – PETROLUL 0-1 (0-1)

Victorie la limita in prima deplasare din acest sezon a „galben-albastrilor”. Pentru echipa prahoveana a marcat Sergiu Arnautu, în minutul 8, din lovitură de pedeapsă. „Lupii” au jucat cu Bolboasa – Catana, Prunescu, Frincu, Velisar – Antoche, Chindris (80 Ciocalteu) – Lambru (50 Olaru), Puchea (64 N. Popescu), Saim – Arnautu (70 Păun).

Liga 3. UNIREA DEJ – U. CLUJ 0-4 (0-1)

În a doua etapă a Ligii a III-a FC Universitatea Cluj a avut meci în deplasare cu FC Unirea Dej. Meciul jucat azi, 2 septembrie, s-a terminat cu victoria ,,alb-negrilor”, după ce Goga (14, 48, 72) şi Haţiegan (53) au reuşit să îl învingă pe Szekely, 4-0.

Liga 3. FOTBAL COMUNA RECEA – APULUM 1914 ALBA IULIA 3-0 (1-0)

Antrenorul unirist Adorian Himcinschi a mizat pe următorul unsprezece: Suciu – Apetri (78, Filip), Al. Man, Matei, Giurgiu – D. Tat (46, Boboia), Selagea, I. Grozav (76, R. Narcis), David – Lasconi, S. Turuș. Pe bancă: Petric – Onaca, Fulea, Capțiu

Liga 4: VIITORUL CARCEA – FC U CRAIOVA 1-6 (0-2)

Universitatea Craiova a câștigat cel de-al 4-lea meci consecutiv din tot atâtea posibile în Liga a 4-a. Echipa lui Adrian Mititelu s-a distrat cu Viitorul Cârcea, în deplasare, scor 6-1. La pauză scorul a fost doar 2-1, asta și pentru că oaspeții au ratat un penalty. În acest meci a debutat și Ovidiu Dănănae, care a fost folosit pe postul de fundaș central. FC U Craiova a câştigat pina acum cu Dunărea Calafat 4-0, Tractorul Cetate 5-3, Ajax Dobroteşti 8-0 şi Viitorul Cârcea 6-1. În etapa cu numărul 5, FC U Craiova va juca acasă cu UT Dăbuleni, echipă clasată pe locul 7 cu 5 puncte la activ.Echipa craioveană, după parcursul foarte bun de până acum, credem că nu va avea probleme în a câştiga şi această partidă! La cei 20 de ani de existenţă, galeria de la Peluza Sud, au afişat un banner pe care era scris : „Am plâns, am râs, am cântat, după 20 de ani nimic nu s-a schimbat”, „Ținem steagul sus indiferent de vremuri, Ne vom lupta mereu cu voi pe orice fel de terenuri”. Suporterii echipei craiovene au cântat pe toată durata partidei de astăzi. „Suntem noi, Ştiinţa suntem noi !”

Liga 4: ACSM CEAHLAUL – MOLDOVA CORDUN 10-1 (6-0)

Ceahlaul: Campianu T, Rusu St, Rotaru V, Andries V, Albu M, Rotaru C, Copot Barb C, (Cpt), Pintilie S, Vasile R, Ungureanu St, Mateciuc A.

Rezerve: Chiruta E, Zaharia I, Smau A, Sarbie R, Todiresei T, Butunoi E.

Brigada de arbitri; Andronache Dan. Asistenti: Popa Lucian, Taranu Vlad

Au marcat ; MATECIUC ANDREI, Min. 12, 27, 40, 72, 90. COPOT BARB CRISTIAN, Min: 6, 14, 23. SARBIE RAZVAN, Min. 53, ZAHARIA IOAN, Min: 78

Un meci la discretia gazdelor, in fata a 500 de spectator prezenti in tribuna batranului stadion BORZOGHEAN.

Toader Stet (Director tehnic ACSM. Ceahlaul) a declarat la finalul meciului: „ Un rezultat bun dar, in totdeauna nu fac o analiza in prisma rezultatului. Poate par putin deplasat prin faptul ca am o anumita nemultumire vizavi de evolutie, si ma refer la faza defensiva, poate au tratata aceasta faza care este foarte importanta intr-un joc de fotbal ca defensiva, cu superficialitate, dand ocazia adversarului sa aiba cateva situati foarte bune de a marca. Sub aspect fizic sunt multumit, tinand cont ca suntem la inceputul campionatului, poate si reacomodarea cu stadionul, cu terenul a avut o anumita influienta. Ne-am intalnit cu un adversar care in editia precedenta a fost in play-off, un adversar care s-a batut cu jucatori cu calitati, dar, lipsiti de o anumita pregatire fizica, tinand cont de evolutia lor pe momente in joc”.

Liga 3: FC VOLUNTARI 2 – ASSCS FARUL CONSTANTA 0-0

Farul Constanta, nou-promovata in Liga a III-a, a incheiat la egalitate si fara gol marcat, primul meci din sezonul 2017-2018, disputat impotriva satelitului echipei FC Voluntari. Partida din prima etapa, impotriva formatiei Unirea Slobozia, a fost amanata pentru data de 6 septembrie, pe motiv ca trupa lui Petre Grigoras s-a reunit destul de tarziu la antrenamente.

Articol scris de Daniel Nazare si Andreea Visu, Ilfov Sport