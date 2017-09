Marius Sumudica, antrenorul formatiei Kayserispor, a vorbit despre impresia pe care si-a format-o dupa trei etape disputate in prima liga a Turciei si a recunoscut ca este greu si are foarte mult de munca.

Echipa tehnicianului roman a obtinut un egal, o victorie si o infrangere, cea din urma fiind trecuta in cont in prima etapa, in meciul cu Galatasaray.

„Munca multa, e greu, e o liga foarte dificila. E un campionat greu, sunt investitii mari. Se asteapta foarte mult, dar mie imi place, e o experienta noua traita de mine. E cam al saselea campionat din Europa. E greu de rezistat, sunt foarte aprigi, schimba foarte repede antrenorul. Daca ne uitam anul trecut, cred ca doar doua echipe nu au schimbat antrenorii. Si echipa mea a schimbat trei antrenori anul trecut. Momentan cei de aici sunt multumiti de noi, de staff, am luat 4 puncte in 3 meciuri, suntem in grafic. Vin foarte multi straini de calitate. Iti dai seama la ce nivel suntem”, a declarat Sumudica la ProSport Live.

Fostul tehnician al Astrei Giurgiu a recunoscut ca presiunea pe antrenor este mult mai mare in Turcia decat cea din Romania: „Cam cat era la Astra si la Rapid la un loc (n.r. intrebat despre presiunea din jurul echipei). Aici e presa foarte apriga, sunt niste emisiuni sportive la care analizeaza foarte bine antrenorii, analizeaza cand esti pe margine, arbitrii sunt foarte distanti si cu o personalitate aparte. E o alta lume, sunt fani in tribune, aici se mananca fotbal pe paine. E frumos si ma ajuta in viata si voi deveni mai puternic. M-as bate la campionat fara probleme in Romania. Sunt jucatori care castiga peste un milion de euro pe sezon…”, a marturisit Sumudica.

In ceea ce priveste campionatul din care a plecat, Marius Sumudica a recunoscut ca inca mai urmareste meciurile din Liga I si este de parere ca stagiunea actuala este mai slaba decat cea din sezonul precedent: „Ma uit si la Liga I. E mai slab campionatul decat anul trecut. E din ce in ce mai slab. Nu neaparat ca am avut eu rezultate, dar am vazut niste meciuri… unele echipe merita 50 de spectatori la meci. Se plictiseau si comentatorii”, a spus Sumudica.