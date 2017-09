Mircea Lucescu, debut cu stangul la echipa nationala a Turciei

Echipa nationala a Turciei a disputat sambata, in deplasare, primul meci sub comanda selectionerului roman Mircea Lucescu, impotriva reprezentativei similare a Ucrainei, in cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2018.

Partida a fost decisa inca din prima repriza, datorita dublei reusite de Yarmolenko in minutele 18 si 42.

In partea secunda a jocului, elevii lui Lucescu nu au putut reduce din diferenta, iar romanul a inregistrat primul esec din mandatul sau la prima reprezentativa a Turciei.

Mircea Lucescu a apelat la urmatoarea formula: Volkan Babacan – Şener Özbayraklı, Serdar Aziz (Çağlar Söyüncü ’73), Mehmet Topal, İsmail Köybaşı – Tolga Ciğerci, Ozan Tufan (Oğuzhan Özyakup ’60), Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder – Hakan Çalhanoğlu (Arda Turan ’68), Cenk Tosun.