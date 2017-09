Miguel Angel Lopez, castigator in etapa a 15-a a Turului Spaniei

Ciclistul columbian Miguel Angel Lopez (Astana) a triumfat in etapa a 15-a a Turului Spaniei, disputata duminica pe un traseu de 129,4 km intre Alcala La Real si Sierra Nevada, reusind al doilea sau succes in Vuelta dupa cel din etapa a 11-a, in timp ce Chris Froome (Sky) ramane in tricoul rosu de lider.

Lopez, cronometrat cu 3h34min51sec, a fost urmat in clasament de rusul Ilnur Zakarin (Katiusa-Alpecin) la 36sec, olandezul Wilco Kelderman (Sunweb) la 45sec, columbianul Esteban Chaves (Orica), Chris Froome (Sky) la 47sec, etc. Vincenzo Nibali (Bahrain) a fost al 7-lea la 53sec, iar spaniolul Alberto Contador (Trek) al 13-lea la 1min27sec.

in clasamentul general, Froome este urmat de Nibali la 1min01sec, Zakarin la 2min08sec, Kelderman la 2min11sec, Esteban Chaves la 2min39sec, Miguel Angel Lopez la 2min51sec, italianul Fabio Aru (Astana) la 3min24sec, etc.

Luni este zi de pauza in Turul Spaniei.

AGERPRES