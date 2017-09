Kylian Mbappe a vorbit pentru presa din Franta despre transferul sau la PSG si a explicat decizia de a ramane in tara. Jucatorul in varsta de 18 ani este constient de faptul ca in strainatate nu ar fi avut aceleasi sanse de a juca la echipa de club.

”Jucatorii mari fac istorie in propria lor tara. Daca as fi plecat din Franta dupa doar 6 luni, as fi plecat ca speranta.

Apoi, cand ajungi la Paris, esti la un club care are ambitia sa devina cel mai mare din lume, plus ca ai ocazia de a evolua in toate competitiile. Voi da totul pentru a face istorie cu PSG”, a declarat Mbappe, potrivit Digi Sport.

In ceea ce priveste faptul ca il are coleg pe Neymar, francezul este de parere ca transferul brazilianului la PSG a fost un plus in decizia sa. Pe de alta parte, Mbappe ramane recunoscator fostului sau club, Monaco, pe care, spune el, nu il va uita niciodata.

”Sa joc alaturi de Neymar este extraordinar. PSG deja ma interesa, dar faptul ca l-au adus pe Neymar reprezinta un argument suplimentar.

Nu voi uita niciodata Monaco si voi fi mereu recunoscator acestui club”, a mai spus Mbappe.