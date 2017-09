Lewis Hamilton a cucerit Marele Premiu al Italiei si a redevenit lider in clasamentul pilotilor!

Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a castigat duminica Marele Premiu al Italiei de Formula 1, a 13-a cursa din calendar disputata pe circuitul Monza, si a redevenit lider in clasamentul pilotilor cu un avans de 3 puncte fata de germanul Sebastian Vettel (Ferrari), sosit al 3-lea.

Hamilton, triplu campion mondial, a castigat a 6-a sa cursa din acest sezon si a 59-a din palmares, dupa ce sambata devenise recordman absolut la numarul de pole position (69).

Britanicul i-a devansat pe finlandezul Valtteri Bottas (Mercedes) si pe germanul Sebastian Vettel (Ferrari). in Top 6 s-au mai clasat australianul Daniel Ricciardo (Red Bull), finlandezul Kimi Raikkonen (Ferrari) si francezul Esteban Ocon (Force India).

in clasamentul pilotilor, Hamilton conduce cu 238 puncte, urmat de Vettel 235, Bottas 197, Ricciardo 144, Raikkonen 138, Verstappen 68 etc.

La constructori, Mercedes este lider cu 435 puncte, urmata de Ferrari 373, Red Bull 212, Force India 113, Williams 55, Toro Rosso 40, Haas 35, Renault 34, McLaren 11, Sauber 5 puncte.

Urmatoarea cursa, Marele Premiu al Singapore, va avea loc pe 17 septembrie pe circuitul stradal Marina Bay.

Clasamentul cursei de la Monza:

1. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes)1:15:32.310

2. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) +4sec471/1000

3. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) +36sec317/1000

4. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) +40sec335/1000

5. Kimi Raikkonen (Finlanda/Ferrari) +1min00sec082/1000

6. Esteban Ocon (Franta/Force India — Mercedes) +1min11sec528/1000

7. Lance Stroll (Canada/Williams-Mercedes) +1min14sec156/1000

8. Felipe Massa (Brazilia/Williams-Mercedes) +1min14sec834/1000

9. Sergio Perez (Mexic/Force India — Mercedes) +1min15sec276/1000

10. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) la un tur

