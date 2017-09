Geraldo Alves, fostul jucator al Astrei Giurgiu, a hotarat sa puna ghetele in cui la varsta de 36 de ani, dupa o buna perioada petrecuta in Romania.

In 2010, portughezul a sosit in tara, la Steaua, echipa cu care a reusit performate importante in cariera sa si la care nu a putut renunta, desi a avut oferte din Marea Britanie.

Fotbalistul a povestit care sunt cele mai frumoase amintiri pe care si le-a facut in Romania.

„Titlul castigat cu Steaua si cel castigat cu Astra sunt importante pentru mine, dar faptul ca mi-am creat o identitate la noi in tara conteaza mai mult. Am o sotie frumoasa, o familie minunata, imi place mult aici la noi, in Romania.

Puteam pleca de la Steaua, daca voiam. Am avut oferta concreta de la Leeds, din Championship, dar nu m-am dus. M-am gandit: vreme rece, ploua mult, nu-mi place. Nici echipa, sincer nu m-a atras foarte tare. Am decis sa raman la Steaua, pentru ca era o echipa mai mare, plus ca incepuse sa-mi placa Bucurestiul”, a declarat Geraldo, potrivit Prosport.