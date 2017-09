Xavi Hernandez, fostul capitan al Barcelonei si in prezent jucatorul formatiei Al-Sadd, a vorbit pentru ziarul Marca, despre situatia din cadrul fostei sale echipe, declarandu-se dezamagit de neefectuarea unor transferuri necesare.

”Am fost parte a unei generatii impresionante, astfel ca acum pare sa nu mai fie acelasi club. Joaca fotbal bine, dar ar fi putut face transferuri mai bune. Au adormit pentru ca in urma cu cinci sau sase ani aveau cei mai buni jucatori din lume pentru sistemul Barcelonei.

Acum au cinci sau sase jucatori: Iniesta, Jordi Alba, Messi, Pique, Suarez si Busquets. Totusi, Barcelona ar trebui sa aiba 11 jucatori care se potrivesc sistemului. Au semnat jucatori care nu se potrivesc”, a declarat Xavi, potrivit Digi Sport.

In ceea ce priveste transferul lui Paulinho la Barcelona, mijlocasul este de parere ca brazilianul a fost transferat la echipa gresita.

”Am jucat impotriva lui la Cupa Confederatiilor si ne-a facut un marcaj excelent mie si lui Iniesta. Este foarte puternic. Daca Real Madrid l-ar fi transferat, nu ar fi existat critici”, a mai spus Xavi.

Xavi is not impressed by @FCBarcelona‘s signings.

„They have signed players who do not fit the system.”

👇👇👇https://t.co/kSXmyc3PKT pic.twitter.com/e4O9hCcJbS

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) September 1, 2017