CFR Cluj a facut a 16-a achizitie din aceasta vara! Un jucator chinez s-a alaturat lotului lui Dan Petrescu

CFR Cluj a adus inca un jucator pe ultima suta de metri a perioadei de transferuri.

Conducerea clubului ardelean a transferat in premiera pentru campionatul romanesc, un jucator chinez.

Mijlocasul Lu Yuefeng, ultima data la echipa Zhejiang Yiteng, are 21 de ani si a semnat cu trupa lui Dan Petrescu, fiind a 16-a achizitie din aceasta vara.

„CFR 1907 Cluj anunta transferul mijlocasului ofensiv, Lu Yuefeng! Fotbalistul originar din China se alatura echipei noastre si ne va ajuta in atingerea obiectivelor. Yuefeng devine astfel primul jucator chinez din istoria clubului CFR Cluj, dar si din istoria Ligii intai! Nascut in noiembrie 1995, Yuefeng a evoluat ultima data in tara natala la Zhejiang Yiteng”, se arata pe pagina de facebook a CFR-ului.