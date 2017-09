Mircea Radulescu, seful Centrului de Copii si Juniori al FC Voluntari, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul echipei nationale si a marturisit ca singura problema este selectionerul primei reprezentative. Acesta i-a laudat pe jucatori.

„Eu am incredere in jucatori, si in cei care au fost convocati si in cei care nu au fost convocati. Este o generatie de jucatori foarte tineri, cativa dintre ei fiind produsii Academiei Gheorghe Hagi, sunt niste jucatori deosebiti. Chiar ma gandeam ce progrese a putut sa inregistreze Benzar. Avem in el un titular care corespunde din toate punctele de vedere.

Putem sa ne bazam pe o echipa nationala, dar cu o conditie: nu cu acest antrenor care a devenit o antipatie nationala si e un fel de umplere a paharului in ceea ce il priveste. Eu abia astept ca aceasta echipa nationala formata din doua generatii sa incapa pe mana unui selectioner roman”, a declarat Mircea Radulescu in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.

