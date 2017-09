US Open 2017 | Monica Niculescu joaca cu Jennifer Brady, de la ora 20.00, pentru calificarea in optimi! Sorana Cirstea, Raluca Olaru si Horia Tecau vor juca la dublu

Monica este singura noastra reprezentanta ramasa pe tabloul de simplu. Slatineanca joaca in aceasta seara, in turul 3, impotriva americancei Brady, 22 de ani, favorita partidei. Niculescu se afla, pentru a doua oara in cariera, in fata egalarii celei mai bune performante la un turneu de Grand Slam.

Tot la US Open, Niculescu a reusit sa atinga faza optimilor, in urma cu sase ani, iar patru ani mai tarziu avea sa repete performanta, la Wimbledon. Aceasta va fi prima intalnire directa dintre cele doua jucatoare.

Monica se afla si in competitia de dublu, unde face pereche cu Su-Wei Hsieh. Romanca si chinezoaica au trecut, vineri, cu 6-2, 5-4, de cuplul Kirsten Flipkens / Aleksandra Krunic.

Programul de sambata

Dublu mixt

Raluca Olaru / Nikola Mektic – Jennifer Brady / Bjorn Fratangelo 6-4, 6-4

Dublu feminin

Nao Hibino / Alicja Rosolska – Sorana Cirstea / Sara Sorribes (ora 19.30)

Dublu masculin

Jean-Julien Rojer / Horia Tecau – Hyeon Chung / Yen-Hsun Lu (ora 21.00). Tecau se afla si pe tabloul de dublu mixt, unde face pereche cu americanca Coco Vandeweghe. Cei doi au trecut, vineri, de perechea Andrea Hlavackova Edouard Roger-Vasselin, cu 6-1, 6-2.