Un jucator a fost descalificat de la US Open 2017, dupa ce a agresat verbal arbitrul de scaun! VIDEO

Organizatorii de la US Open au anuntat ca l-au descalificat si suspendat pe italianul Fabio Fognini. Conform unui comunicat oficial, s-a ajuns la aceasta decizie dupa ce Fognini a jignit-o pe arbitra suedeza Louise Engzell in meciul din primul tur cu Stefano Travaglia.



Fognini a pierdut acea partida, dar urma sa joace in proba de dublu masculin, insa a fost descalificat si nu-i mai ramane decat sa-si faca bagajele si sa-si comande un bilet de avion spre casa.

Jucatorul italian va plati si o amenda in valoare de 24 de mii de dolari, conform comunicatului.

BREAKING – Fabio Fognini defaulted out of #usopen for sexist insults to the referee during first round match!

— Ubitennis (@Ubitennis) September 2, 2017