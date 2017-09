Serena Williams a devenit mama: fostul lider mondial din WTA a nascut o fetita!

Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul 1 mondial, care si-a intrerupt cariera in ianuarie a.c., a nascut vineri seara, 1 septembrie, o fetita intr-o clinica din Florida, a informat presa americana, anunt salutat imediat de lumea sportiva, relateaza AFP.



Cea mai tanara dintre surorile Williams, care va implini 36 de ani in septembrie, a fost internata miercuri in centrul medical St.Mary’s din West Palm Beach, unde i-a fost rezervat un intreg etaj, a precizat CBS. Potrivit aceleiasi surse, ea ar fi avut primele contractii in noaptea de joi spre vineri.

„Sunt super multumita, bineinteles, nu pot sa exprim in cuvinte„, a spus Venus cand a fost intrebata despre starea surorii ei, care inca nu nascuse, inainte de meciul sau de la Flushing Meadows.

„Campioana de tenis Serena Williams a adus pe lume o fiica de 2,78 kg. Mama si copilul se simt bine„, a anuntat intr-un mesaj pe Twitter jurnalistul Chris Shepherd, de la postul local West Palm Beach WPBF-25, citand surse din cadrul spitalului.

Si revista US Weekly a anuntat nasterea, citand o sursa apropiata de campioana. Purtatorul de cuvant al jucatoarei cu 23 de titluri de Grand Slam nu a putut fi contactat pentru comentarii, noteaza AFP.

Chris Evert, o alta legenda a tenisului american si mama a trei copii, a salutat „modelul care va fi pentru fiica ei”.

Spaniola Garbine Muguruza, cap de serie nr. 3 la Flushing Meadows, s-a declarat „foarte fericita” pentru noua mama, exprimandu-si speranta ca fiica „nu va juca tenis”.

„Felicitari Serena”, a postat la randul ei pe Instagram cantareata Beyonce.

Printre cei care i-au transmis felicitari Serenei Williams s-au numarat Rafael Nadal, Sabine Lisicki, Patrick Muratoglu si Billie Jean King.

Serena va reveni pe teren cel mai probabil peste 6 luni. In august, Williams declara ca vrea sa revina pe terenul de tenis la trei luni dupa nastere si nu se gandeste sa castige mai putine meciuri decat inainte de a ramane insarcinata.