Ianis Zicu (33 de ani), liber de contract in acest moment, este tentat sa revina in fotbalul romanesc, dupa ce a vazut emulatia de la Liga a IV-a. Prezent in studioul emisiunii ”Euro Fotbal”, de la Digi Sport, Zicu a spus ca singurul club pentru care va mai juca este Rapid!



Fostul international roman a fost placut impresionat de proiectul Primariei Sectorului 1, dar mai ales de faptul ca la Academia Rapid fac parte din staff Daniel Pancu, Daniel Niculae, Ovidiu Burca si Constantin Schumacher, ultimul in calitate de antrenor. Pentru ca Pancu si Niculae sunt si jucatori activi, Zicu este si el tentat sa joace iar pentru gruparea din Giulesti.

”Sincer, da, vreau sa mai joc fotbal, pentru ca imi este dor si simt ca mai pot. Ma bate gandul, ramane de vazut ce se va intampla zilele viitoare. Singurul club pentru care as mai juca este Rapid.

Imi este dor de fotbal, as vrea sa ma antrenez, sa pot sa fac astfel de lucruri, in timp ce invat pentru a deveni antrenor. As face-o de placere. Daca plec odata la 3 luni, ar fi greu, pentru ca ei se organizeaza ca un club profesionist, nu doar pentru Liga a 4-a.”, a spus Zicu, la Digi Sport.

Academia Rapid a disputat deja primul meci din Liga 4. Vineri seara, pe stadionul Giulesti, in fata a aproximativ 7.000 de spectatori noua echipa a alb-visiniilor a surclasat cu 13-0 pe Progresul 2005, trei goluri fiind marcate de catre Daniel Niculae.