Garbine Muguruza, calificata in optimi la US Open, a depasit-o pe Simona Halep in clasamentul provizoriu al WTA

Jucatoarea spaniola Garbine Muguruza, cap de serie 3, s-a calificat în optimile de finala ale turneului de tenis US Open, ultimul Grand Slam al anului, dupa ce a eliminat-o pe slovaca Magdalena Ribakova, cu dublu 6-1.

Mai departe, in optimile intrecerii americane, Muguruza o va intalni pe cehoaica Petra Kvitova, care in turul III a trecut de frantuzoaica Caroline Garcia, cu 6-0, 6-4.

În aceste conditii, lupta pentru locul 1 se restrange la Muguruza, Pliskova si Svitolina. În acest moment, Simona Halep si Venus Williams sunt iesite din aceasta cursa, scrie wtatennis.com.

Iata cum se prezinta in acest moment clasamnetul WTA:

1. Garbine Muguruza – 6.030 puncte

2. Simona Halep – 5.965 puncte

3. Elina Svitolina – 5.530 puncte

4. Karolina Pliskova – 5.220 puncte

5. Caroline Wozniacki – 4.640 puncte

Reprezentanta noastra, eliminata in primul tur al competitiei new-yorkeze de catre Maria Sharapova, risca sa coboare chiar pe locul 5, in functie insa de rezultatele inregistrate la US Open de Elina Svitolina, Karolina Pliskova si Venus Williams.