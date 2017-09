Gabi Iancu va evolua in prima liga poloneza!

Dupa ce a negociat cu echipe din Slovenia si Israel, Gabi Iancu si-a gasit in sfarsit echipa.

Fostul atacant de la Steaua si Viitorul a semnat cu Termalica Nieciecza din prima liga poloneza. Fosta echipa a lui Guilherme si Nikolic e in prezent pe locul 15 in clasament, cu doar 5 puncte castigate in 7 meciuri, insa, anul trecut, Termalica a jucat in play-off, dar a terminat ultima.

Iancu, 23 de ani, a mai trecut pe la Viitorul, Steaua si Karabukspor. In aceasta vara, a fost la un pas de o intelegere cu Hapoel Ra’anana din Israel, dar totul a cazut in ultima clipa.