Academia Rapid, echipa sustinuta in principal de Primaria Sectorului 1, a castigat in prima etapă din Liga a 4-a, cu Progresul 2005, pe stadionul Giulesti, cu 13-0 si aproximativ 7000 de suporteri au plecat acasa extrem de multumiti.



Daniel Niculae a avut un debut de senzatie, reusind trei goluri unul mai frumos ca celalalt (VIDEO AICI). In urma acestui rezultat, Academia Rapid, pregatita de Constantin Schumacher, unul dintre fostii fotbalisti care au evoluat in trecut in Giulesti, e primul lider din Liga a 4-a, cu un golaveraj de 13-0, urmata de CSA Steaua, care a castigat in aceeasi zi cu 6-0 in fata lui Venus Bucuresti.

„Nu toate echipele arata asa, iar noi avem mult de munca. Sper sa mai aducem vreo doi jucatori cu experienta, pentru ca avem foarte multi tineri in echipa si au nevoie de astfel de jucatori valorosi in vestiar si pe teren.

Cred ca ne vom lupta la promovare cu Steaua, dar nu vom acorda un maxim respect si pentru Carmen Bucuresti, o a treia echipa care si-a anuntat obiectivul, acela de a promova.”, a declarat Constantin Schumacher, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.

Mai mult, acest rezultat va ramane drept cea mai categorica victorie care s-a vazut pe Giulesti, in cei 94 de ani de istorie visinie. Pe 20 martie 1949, Rapid invingea „sora” mai mica, CFR Cluj, cu 12-2, dar acest record a fost doborat vineri seara.

Pentru Academia Rapid au marcat Barbalau (3), D. Niculae (5, 49, 52), Burlacu (21), Mitea (44), Goge (47), Durita (59), Badita (64, 87), A. Dumitru (70), Burcea (81) și F. Matei (85).

Schumacher a trimis in teren urmatoarea formula:

Ignat – Boian, F. Matei, D. Bratu, Ladaru – D. Burcea, A. Mitea – Olariu (46′ Goge) , Burlacu (57′ Durita), Barbalau (65′ A. Dumitru) – D. Niculae (c) (54′ Badita).

Pentru Academia Rapid, urmeaza deplasarea cu Termo, vinerea viitoare, pe 8 septembrie.