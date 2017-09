ASA Tg. Mures a castigat in uvertura etapai a 6-a din Liga 2, acasa, cu Dacia Unirea Vraila, scor 2-1, rezultat care mentine echipa lui Giusi Balint in apropierea liderului Ripensia Timisoara, la doar un punct in urma, banatenii remizand, sambata, acasa, cu FC Arges. Cu toate astea, ASA-ul intampina grave problema financiare. probleme in urma carora doi fotbalisti transferati in aceasta vara au decis sa plece de la echipa.



„Este un moment dificil si pentru noi, pentru ca trebuie sa trecem peste anumite probleme, dar este bine ca ne mentinem pe locurile fruntase.

Jocul nostru nu arata ca al unei echipe care trage la promovare, dar asta pentru ca nu am reusit sa ne facem lotul pe care l-am dorit. Pe langa asta. Ene si Muntean au decis sa plece in aceasta saptamana de la echipa. Ramane de vazut cum isi vor rezilia contractele …

Cu toate astea, avem un parcurs destul de bun pana la acest moment, o echipa foarte tanara, cu jucatori care pot face pasul oricand la primul esalon.

Despre prezenta lui Petris in prima echipa echipa (n.r – fiul unuia dintre investitorii echipei), s-a realizat in urma unor absente a unor jucatori si a sistemului de joc pe care am fost nevoit sa-l folosesc.

Problemele noastre importante sunt de natura financiara, acesta fiind si motivul pentru care ne-au polecat cei doi jucatori. Pana acum s-au lua putini bani, dar eu sper ca se va rezolva. Altfel, falimentul va fi inevitabil!„, a declarat antrenorul ASA-ului, Giusi Balint, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.

Muntean a ajuns la Targu Mures dupa despartirea de UTA Arad, in vreme ce Ene a venit pe Tran-Sil de la CFR Cluj, via Pandurii Targu Jiu.

Colac peste pupaza, in urma cu 10 zile, clubului targmuresean i-a fost suspendate toate canalele de informare din social media, inclusiv site-ul oficial (DETALII AICI).