Academica Clinceni a invins la Miroslava, pe Stiinta, nou-promovata in esalonul secund, in aceasta etapa a 6-a, dar antrenorul echipei ilfovene s-a aratat extrem de dezamagit de jocul prestat de elevii sai. In ciuda acestor critici, Academica se afla pe locul 7 in Liga 2, cu 3 victorii, o remiza si doua infrangeri, 10 puncte, la patru in urma liderului Ripensia.



„Sunt dezamagit de jocul nostru, puteam fi egalati din cauza mentalitatii romanesti! Vom avea o sedinta pentru a vedea cum vom merge mai departe, pentru ca nu vreau sa ne pacalim unii pe altii.

Nu sunt genul de antrenor care sa-si tina gura dupa un succes. Am fost jenanti pe teren!”, a spus Eric Linkar, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.