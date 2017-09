Despre prestatia brigazii de arbitri din meciul Romania – Armenia, 1-0, din preliminariile Mondialului din Rusia, a vorbit fostul arbitru international, instructor UEFA, Marius Beudeanu, specialistul Sport Total FM in problemele de arbitraj.



„Un arbitraj de mare tinuta din parta centralului croat, iar tusierii au fost extrem de exacti.

Sansa noastra se pare ca este nationala U-21, care a batut in Bosnia. Din pacate, domnul Burleanu crede in continuare ca ne poate pacali cu acele vorbe, cu aceasta atitudine duplicitara. Omul asta este mai diabolic si mai exagerat decat au fost fostii predecesori. Sunt si eu curios, cand isi va asuma greselile, ca i se incheie cat de curand primul mandat.„, a declarat Marius Beudeanu, in cadrul emisunii „Liga de weekend”.

Croatul Ivan Bebek a fost la centru, ajutat la cele doua linii de Tomislav Petrovicisi si Miro Grgic, in timp ce al patrulea oficial a fost Duje Strukan.

Deciziile importante luate de brigada condusa de Bebek

Cu cinci minute inainte de pauza, Florin Andone a trimis mingea in poarta printr-o executie spectaculoasa cu calcaiul, dar golul a fost anulat corect pentru ofsaid.

In minutul 53, Voskanyan a comis hent in propriul careu, iar centralul a aratat punctul de la 11 metri si l-a eliminat pe armean, pentru cumul de cartonase galbene. Din pacate, penalty-ul executat de Bogdan Stancu a fost parat de portarul Meliksetyan.

Intrat in minutul 81, la prima atingere a mingii, Alex Maxim a trimis in poarta, dar reusita a fost anulata pentru un nou ofsaid si aceasta decizie fiind una corecta! In cele din urma, Maxim avea sa marcheze golul victoriei, in primul minut de prelungiri, printr-o deviere cu calcaiul, din cativa metri, dupa o centrare a lui Benzar.