Adrian Matei, antrenorul echipei Carmen Bucuresti, a vorbit despre debutul cu dreptul al echipei sale in noul sezon din Liga a IV-a, dar si despre „naucitorul” 13-0 pe care Academia Rapid l-a administrat Progresului 2005.

Singurul fotbalist din istoria care a jucat la toate echipele din Bucuresti a vorbit si despre „perla” echipei sale, brazilianul Junior Casinhas, autorul unei „duble” in partida cu AFC Rapid.

„Este frumos din partea lui Schumacher ca ne-a mentionat in lupta pentru promovare, dar noi ne propunem sa formam fotbalisti care sa evolueze la esaloane superioare.

Pe acest brazilian nu l-a vazut nimeni, ne-a fost recomandat de catre cineva din Brazilia, si l-am oprit. Noi credem ca ar putea face fata la Liga 2. Parca a fost in probe pe la Balotesti, dar nu a fost oprit. Sper ca aceste goluri nu au fost marcate la nimereala.

Asta este nivelul, sunt echipe care au jucatori amatori in adevaratul sens al cuvantului, vin doar la meciuri, abia se pregatesc etc. Deci acel 13-0 de aseara al Rapidului nu ma sperie, e normal.

Am vazut si eu meciul Romaniei cu Armenia. Normal ca nu mi-a placut ceea am aratat pe teren. Gesturile lui Maxim si Moti sunt, pe undeva, de inteles, pentru ca e clar ca au fost provocati. In orice caz, ei ar trebui sa se abtina, mai ales ca se afla intr-un spatiu unde sunt urmariti de multe camere TV. Eu, ca fotbalist, nu am facut asa ceva, nici nu auzeam aceste injuraturi din partea anumitor suporteri. Stau si ma intreb, oare ce s-ar fi intamplat daca Maxim facea asa la un meci din Bundesliga?”, a declarat Adrian Matei, in acdrul emisiunii „Liga de weekend”.