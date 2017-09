Unul dintre fostii selectioneri ai nationalei Romaniei, Cornel Dinu, devenit specialist in insulte si in mistouri care, din pacate, sunt la mare cautare la posturile de televiziune din Romania, s-a dezlantuit in stilul sau caracteristic dupa Romania – Armenia, 1-0 si, intr-o interventie la Dolce Sport, a spus tot ce i-a venit la gura!



„Procurorul“ a taxat iesirea urata a lui Maxim printr-o jignire si apoi si-a indreptat tirul spre Christoph Daum, antrenor pe care l-a atacat din prima zi in care neamtul a pus piciorul in Romania.

„Maxim n-are nicio scuza, doar daca e un handicapat mintal.”

„Ce se intampla cu aceasta echipa nationala e dramatic. Prezenta acestui mascarici (n.r. – Christoph Daum) e un dezastru pentru Romania! E cea mai penibila perioada din istoria echipei nationale! E o nenorocire, o pacoste pentru echipa nationala. Acest Daum e expirat. Publicul e inteligent si a taxat pe final aceasta prestatie care n-are nicio scuza.”

„E dramatic sa asisti la conferintele acestui escroc. Acest cetatean german n-are nimic in comun cu poporul german.”

„Baiatul asta (n.r. – Christoph Daum) merge pe niste criterii care n-au nimic comun cu performanta. Aduce jucatori care nu joaca la echipele lor de club. Andone, saracul, e un jucator de lupta. Face fault la minge, nu poate sa o preia. Nu se poate sa faci asemenea selectii. inchei spunandu-va ca e cea mai dureroasa perioada din istoria fotbalului romanesc.”

„Oamenii care l-au adus pe Daum sunt niste oameni sortiti ai momentelor nefaste din fotbalul romanesc.„