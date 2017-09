Nationala Romaniei a invins reprezentativa Armeniei, scor 1-0, in partida retur din preliminariile CM 2018, etapa a 7-a. Alexandru Maxim a marcat in prelungiri golul decisiv, iar tricolorii mai au sanse matematice la locul 2 in grupa. Selectionerul Cristoph Daum a participat la conferinta de dupa meci in care a vorbit despre jocul „tricolorilor”.

„Armenia s-a aparat cu 5 fundasi si a incercat sa ne surprinda pe contraatac.

Nu am gasit spatii pentru a inscrie. Armenia a avut ocazii, puteam sa marcheze. Am avut 62% posesie, am controlat meciul, am avut 24 de ocazii de gol si e fantastic ca echipa nu a cedat. Rareori vezi un meci cu atat de multe ocazii. Am incercat sa fortam cu Popa si Ivan, jucatori rapizi si apoi Maxim, care e un jucator creativ si care are capacitatea de a inscrie.

Poti marca mai multe goluri, dar importante sunt punctele si progresul acestor jucatori tineri. Sunt jucatori precum Baluta, Hanca, fotbalisti care au nevoie de mai multe meciuri. As fi vrut mai multe goluri.

Nu reusim sa inscriem din ocaziile pe care le cream. Trebuie sa apreciem ca reusim sa ne cream aceste ocazii, dar trebuie sa facem ceva pentru a nu mai rata atat de mult. Voi discuta cu jucatorii, vom lucra la acest aspect.

Am vazut si multe greseli in acest meci. Dezamagirea vine din asteptari. Fanii se asteptau la un meci mai usor pentru ca am castigat la scor in tur. Dar Armenia este o echipa noua.

Nu vreau sa critic nivelul fotbalului romanesc. Dar vedem asta in meciurile internationale ale echipelor de club. Eu fac tot ce pot, daca e cineva care poate face mai mult, eu pot pleca si maine. Am o responsabilitate fata de acesti jucatori si imi face placere sa lucrez cu ei. Daca voi gasiti o alta solutie pentru postul de selectioner, puteti discuta cu domnul Burleanu„, a spus Daum.